La guerra si allarga | È già un conflitto regionale | gli analisti vedono nero

(Di venerdì 12 gennaio 2024) I raid di Stati Uniti e Gran Bretagna contro gli Houthi in Yemen, l'attesa di una rappresaglia del gruppo armato sempre più potente, il ruolo dell'Iran contro Israele dopo l'attacco dei palestinesi di Hamas del 7 ottobre: non ha più senso parlare di un rischio di unmento delin Medio Oriente, perché quella che si sta combattendo «è già una». È la convinzione condivisa dae osservatori in alcuni dei Paesi interessati dalla crisi, pur sottolineando che non siamo ancora al peggiore degli scenari possibili - un coinvolgimento diretto dell'Iran o unvero e proprio tra Israele e gli Hezbollah - ma a unaa un'intensità relativamente bassa. E questo perché, spiegano all'Adnkronos fonti in un Paese della regione, «è ...

