La fusione nucleare sta già influenzando le politiche energetiche di alcuni governi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La Cop28 di Dubai è servita agli Stati Uniti per lanciare due grandi partnership internazionali sull’energia. La prima, la Declaration to triple nuclear energy del 2 dicembre, è un impegno a triplicare la capacitàglobale entro il 2050 firmato da altri ventuno Paesi (non c’è l’Italia): Francia, Finlandia, Paesi Bassi, Regno Unito, Giappone, Corea del sud, Emirati Arabi Uniti e non solo. La seconda, l’engagement plan del 5 dicembre, è invece dedicata alla, una tecnologia potenzialmente rivoluzionaria ma lontana dall’affermazione commerciale, nonostante i grandi investimenti e qualche piccolo passo avanti. Entrambi i documenti hanno un obiettivo climatico e uno politico. Quanto al clima, ilè una fonte di energia pulita che, grazie alla sua continuità di ...