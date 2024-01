La forza rigenerativa e curativa della passione nell’Espressionismo Astratto di Susanna Yang

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L’arte contemporanea spesso è una manifestazione interiore, un modo per comunicare tutto ciò che la coscienza e la razionalità non sarebbero in grado di spiegare né di rappresentare proprio perché appartenente alla dimensione dell’impulso che se da un lato è in grado di influenzare il comportamento quotidiano e l’approccio alla vita, dall’altro non può essere filtrato dalla ragione. Lo stile pittorico più affine a questo tipo di intenzione artistica è senza alcun dubbio quello che rinuncia alla rappresentazionerealtà e si inoltra nelle pieghenon forma, proprio perché è attraverso l’indefinitezza che le emozioni possono trovare una loro concretezza e affiorare alla piena coscienzaloro. La protagonista di oggi appartiene a questo gruppo di creativi, e attraverso l’espressività artistica ...