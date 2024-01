La “Festa della Pizza” nel Real Bosco di Capodimonte tra degustazioni e musica

“Manifestati a me Signore” . È la Preghiera della sera da recitare questo Mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe ... (lalucedimaria)

Per i 124 annisocietà sportiva c'è stata poi grandenegli uffici regionali. E il governatore si è fatto anche immortalare vicino all'aquila". Altro tifoso laziale accanito è l'assessore ...Messa per lapatronale e la Dedicazione del nuovo Altare Lunedì 29 gennaio Priorato di Saint -... Porta Pretoria " ore 8.00 BenedizioneFiera di Sant'Orso e visita agli Espositori Chiesa ...Torna a Prato domenica 14 gennaio la fiera del libro, con tanti volumi di tutti i tipi sulle bancarelle. L’appuntamento è in piazza Lippi dietro al Duomo. Un appuntamento da non perdere per gli amanti ...Si è svolta stamattina all’Arcivescovado di Catania la conferenza stampa per la presentazione del programma della Festa di Sant’Agata 2024.