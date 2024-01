La crisi di Suez riaccende l’allarme inflazione e tassi Lo spettro recessione

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Gli attacchi sferrati dai ribelli Houthi alle navi che attraversano il Mar Rosso e che fanno rotta verso il Canale dirischiano di mandare in tilt le catene di approvvigionamento su cui si regge l’economia mondiale. Più o meno quello che era accaduto durante il picco delladel Covid, quando sugli scaffali mancavano alcol, lievito e farina. Quando molti supermercati imponevano acquisti contingentati su alcuni prodotti. Colossi come Ikea e Abercrombie & Fitch hanno da subito ammesso possibili ritardi sulle forniture. Stati Uniti e Gran Bretagna hanno cercato di ristabilire l’ordine con un raid aereo ma il quadro è preoccupante dal punto di vista macro-economico. Perché quella è stata la miccia della bomba dell’poi deflagrata a livello globale quando la Russia di Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina. I riscontri ...

L?allargamento del conflitto da Gaza al Mar Rosso , con lo schieramento degli Houthi contro Gerusalemme, si è trasformato in una minaccia strategica ... (ilmessaggero)

Le guerre e le tensioni nel mondo, purtroppo, non si contano più, ognuna con il suo carico di morte, devastazione, miseria e disperazione. Ciò che ... (linkiesta)

Il Mar Rosso è al centro dellamediorientale: gli attacchi di americani e inglesi (con il supporto di Canada, Paesi Bassi, ...a repentaglio la sicurezza della navigazione verso il Canale di, ...... il nome arabo dello stretto che immette nella rotta per). Riunione a Downing Street che ha ... Insomma, volente o nolente, anche Roma è sttata di nuovo trascinata in unadella quale, ...La Casa statunitense è la prima azienda a pagare la decisione delle compagnie marittime di evitare lo Stretto di Suez e di scegliere la via più lunga e costosa della circumnavigazione dell'Africa: man ...Secondo David Rees, Senior Emerging Markets Economist di Schroders, il contesto economico è diverso da quello del periodo pandemico, ma attenzione alla crescita del prezzo del petrolio causata dalle t ...