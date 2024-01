La classifica degli italiani prima degli Australian Open | il nuovo ranking ATP di Sinner | Musetti | Berrettini e compagni

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Gli2024 andranno in scia sul cemento di Melbourne dal 14 al 28 gennaio. Il primo Slam della stagione tennistica si preannuncia altamente spettacolare e avvincente: il serbo Novak Djokovic si presenterà per difendere il titolo, l’Italia vuole sognare con Jannik, il russo Daniil Medvedev si può ben esprimere su questa superficie, lo spagnolo Carlos Alcaraz cercherà di prendere le misure, il tedesco Alexander Zverev e il greco Stefanos Tsitsipas potrebbero puntare alla sorpresa al pari del danese Holger Rune e del russo Andrey Rublev. Qual è la situazione didei tennistialla vigilia del grande evento in terra oceanica? Jannikè l’azzurro meglio piazzato nelATP. L’altoatesino è infatti quarto in graduatoria con ...

...senza troppa difficoltà al primo posto in. Di bella presenza già nel 2009 quando il pubblico lo ha visto per la prima volta in TV era un ragazzo di bella presenza, ma con il passare...Sebbene la Puglia sia una delle regioni relegata alla parte bassa dellanazionale quanto ... Fino ad oggi, purtroppo, le sindromi NIMTOeletti (non durante il mio mandato elettorale) e ...Empoli resta la prima città non capoluogo di provincia nella 'classifica' degli iscritti del gruppo Facebook Un libro tira l'altro ovvero il passaparola dei libri. Un primato che significa come la ...Stretto alleato dell'Iran, con cui condividono la corrente religiosa musulmana, sono entrati nel conflitto tra Israele e Hamas compiendo attacchi contro le navi commerciali che attraversano il mar Ros ...