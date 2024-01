La Cina all' attacco del mercato delle moto | anche in Italia

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Dopo un primo assaggio delno compiuto attraverso l’acquisto di marchi locali come Benelli, Swm eMorini, la caseciclistiche cinesi si preparano al grande assalto. Non solo le cilindratein catalogo si alzano, le gamme si ampliano e l’interesse del pubblico aumenta. Ma adesso le imprese cinesi si presentano direttamente, con i propri marchi. Così dopo Cf, Benda, Zontes, Voge arrivaQjrs, l’azienda che nel 2005 acquisì la Benelli e che ha trasformato la casa di Pesaro in un incredibile caso di successo sul nostro: da anni i suoi modelli dominano le vendite in. E Qjrs ha deciso nel 2023 di presentarsi ai clienti ...

... e le tensioni commerciali continue (in particolare sul versante dei semiconduttori) tra USA e...'incirca) in quanto l'efficacia è salita a livelli eccezionalmente significativi. Secondo il ...... conclude la confederazione, 'mette dunque a rischio le esportazioni Made in Italy in, che per il solo settore agroalimentare valgono oltre 570 milioni di euro'anno, di cui oltre il 90% ...Il brand di abbigliamento ispirato al mare e alla vela declina nell’invernale il suo total look, dopo aver raggiunto 100 negozi tra Europa e USA con la prima stagione. Il suo prossimo nuovo mercato sa ...Xiaomi ha dato il via alla serie POCO X6, di cui il POCO X6 Pro 5G è attualmente il modello di punta. Il POCO X6 Pro 5G ha un display AMOLED da 120 Hz e un potente chipset, oltre a una fotocamera stab ...