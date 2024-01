La Camera di Commercio rilancia sul raddoppio della Fiera di Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ladiè per ladiin cima alla lista delle priorità del 2024. Il progetto didel quartiere fieristico di via Lunga è tra gli obiettivi strategici del presidente Carlo Mazzoleni: “Siamo impegnati a superare quanto prima lo stallo che si è venuto a creare a causa dalla sentenza che ha riconosciuto un valore superiore ai terreni a suo tempo espropriati per l’edificazione del quartiere di via Lunga, che sta bloccando il progetto di sviluppo. Puntiamo aldegli spazi per offrire alle nostre imprese un’adeguata vetrina internazionale. Il rapporto con il Comune diè improntato alla massima collaborazione e cooperazione per chiudere la vicenda”. È un Mazzoleni convinto e sicuro di mettere a segno l’obiettivo nel breve ...