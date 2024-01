La Bobo Tv cambia formato e diventa Bobo Tv Channel | “Non si parlerà più solo di calcio” Ecco tutte le novità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) C’era grande attesa per l’annuncio che da quasi due settimane aveva incuriosito, e non poco, il pubblico dellaTv. Fin dall’inizio del 2024, attorno alla figura di Vieri e della sua ‘televisione 2.0’, si respirava aria dimento. Nel giorno in cui i tre ex colleghi ed amici Adani, Cassano e Ventola si sono riuniti per fare il “punto della situazione” durante un pranzo, il profilo social del programma lanciato da, ha pubblicato un post su Instagram dov’è stata rivelata la tanta attesa. Ildel programma dell’ex Inter cambierà radicalmente. Il nome non sarà più lo stesso. DaTv, la rubrica si chiameràTv. La svolta non sarà semplicemente ...