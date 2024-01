La Barbuta – Il M5S | “Chiediamo immediato ritiro ordinanza Gualtieri | si apra tavolo tecnico su altre aree idonee per autodemolitori”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “ildell’diche indica l’area de Lanel VII Municipio a ridosso del comune di Ciampino come sito idoneo per spostarvi gli sfasciacarrozze della Capitale. Un sito, quello de La, dove noi avevamo chiuso il campo nomadi, questo occorre sempre ricordarlo: dunque quel territorio ha già decisamente dato tanto in termini di carico ambientale e oggi necessita di un deciso risanamento. Per non parlare poi della vicinanza col comune di Ciampino, dove sorge la pista aeroportuale che già di suo comporta inquinamento acustico e problematiche logistiche di vario genere. Auspichiamo che Governo e Regione Lazio si dimostrino concretamente contrari a questa vicenda, intervenendo se opportuno con tutti gli strumenti ...

Un sito, quello de La, dove noi avevamo chiuso il campo nomadi, questo occorre sempre ... Così in una nota congiunta il vicepresidente della commissione capitolina Ambiente Daniele Diaco () e ...