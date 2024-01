Kean riflette su Fiorentina e Monza | ma spunta una pista a sorpresa

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Moiseè immerso in una riflessione profonda. Nell'anno degli Europei è alla ricerca di maggiore spazio e per questo valuta, con attenzione, una partenza durante la finestra di gennaio. In passato ...

Moiseè immerso in una riflessione profonda. Nell'anno degli Europei è alla ricerca di maggiore spazio e per questo valuta, con attenzione, una partenza durante la finestra di gennaio. In passato ci ......21 va accolta per quello che: il temperamento di un giocatore che non intende ricadere in definizioni. Ma che deve ancora maturare consapevolezza, rispetto alle proprie doti. Moise...L'attaccante dei bianconeri potrebbe lasciare Torino per avere più spazio. Piace al club viola, ai brianzoli e in Premier ...Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha ...