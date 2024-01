Kasia Smutniak ci dà ancora un taglio

Leggi su amica

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il 2024 sarà all’insegna delle tendenze no gender anche in fatto di tagli capelli donna. Come confermano i trend che hanno sfilato sulle passerelle della primavera, i nuovi tagli capelli corti e. Nonostante il look androgino, non sarà la femminilità a risentirne! Il trucco, se si vuole mantenere la propria allure femminile, è scegliere – proprio come ha fatto– unBixie 2024 molto fresco e moderno: più corto di un Bob ma più lungo del classico Pixie Cut. Se poi ci si mette anche una frangetta morbida e trasversale, da portare scompigliata oppure tutta diretta verso un lato, il gioco è fatto! Ilcapelli corti donna 2024 è servito. ...