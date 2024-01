Kaiser Karl su Disney+ | la prima foto

(Di venerdì 12 gennaio 2024)ha svelato laimmagine di Daniel Brühl nei panni diLagerfeld in(titolo provvisorio), la nuova serie originale francese, in arrivo sulla piattaforma streaming nel 2024, che racconta l’ascesa di Lagerfeld nel mondo dell’alta moda parigina degli anni ’70. LEGGI ANCHE –inizia il 2024 con grandi ritorni e tante nuove uscite L’anno è il 1972. Lagerfeld, a trentotto anni, è uno stilista poco conosciuto. Dopo aver incontrato ed essersi innamorato di Jacques de Bascher, si trova a competere con Yves Saint Laurent e Pierre Bergé, a capo del più prestigioso brand di moda in circolazione. Inizia così la storia di(titolo provvisorio), un mix di romanticismo, ambizione e instancabile ricerca di ...

