Juventus-Frosinone 4-0 | Perin | “Inter favorita per lo scudetto | dimostriamo di essere al loro livello”

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Siamo la stessa squadra in campionato e in Coppa e loperché le vittorie come quella di Salerno avvengono solo se siamo un gruppo compatto. Oggi dopo l’1-0 gli spazi si sono aperti e siamo stati bravi a sfruttare le occasioni”. Lo ha detto il portiere della, Mattia, dopo la netta vittoria contro il: “L’ha già detto il mister. La Coppa Italia è un obiettivo, è un trofeo prestigioso e alla fine della carriera di un calciatore pesa. È un obiettivo per noi come lo è la rincorsa al campionato. Sappiamo che è difficile, ma con carattere e unità di intenti possiamo toglierci qualche soddisfazione”. Sulla corsa: “Il quarto posto è il primo obiettivo però non possiamo nasconderci e dire di non credere nello. L’è la ...