Juventus-Frosinone 4-0 | Di Francesco | “Complimenti ai ragazzi | ora migliorare fase difensiva”

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Se analizziamo i valori non doveva esserci partita, invece voglio fare iaiper il percorso fatto in Coppa Italia. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ci siamo trovati sotto ma abbiamo dimostrato di poter reggere e stare dentro la partita. Poi i valori sono venuti fuori in maniera più netta grazie anche a qualche nostra concessione. Penso che il nostro percorso sia stato ottimo, imeritano solo, ora è giusto ripulirsi da questa partita per tuffarsi verso quella di lunedì con l’Atalanta”. Queste le parole dell’allenatore del, Eusebio Di, dopo la sconfitta per 4-0 contro lain Coppa Italia ai microfoni di Sportmediaset: “Di mercato ne parla il direttore, non mi interessa, quello che manca è un ...