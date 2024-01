Juve | tentativo per Ederson dell'Atalanta

La Juventus non ha ancora trovato il centrocampista richiesto da Allegri: Giuntoli spera ancora di prendere De Paul in prestito, mentre si allontana ... (ilveggente)

Tiago Pinto ci prova , ma forse è tardi. Nelle ultime ore la Roma si è inserita in extremis nella trattativa tra Juve ntus e Frosinone per il ... (iltempo)

Tentativo a sorpresa per il calciatore della Juve ntus, la Roma intende provarci fino alla fine per il mercato di gennaio Sono giorni molto ... (rompipallone)

L’Inter deve restare in allerta sul fronte Tiago Djaló . C’è la Juventus , avversaria diretta anche in campionato, pronta ad insidiarsi nella ... (inter-news)

Tiago Djalò contesto da Inter e Juventus , proprio come lo scudetto. Come riferisce Sky Sport , infatti, i bianconeri nelle ultimissime ore stanno ... (sportface)

Ma i contatti tra lae l'area Samardzic sono ripresi, anche in maniera concreta. Così il ... la Fiorentina alza il forcing, prova davvero a centrare questo colpaccio neldi andare fino ...... scatto a sorpresa della, Napoli beffato. L'interesse della Juventus per Samardzic non nasce nelle ultime ore. Tutt'altro. Già in estate il club bianconero aveva fatto un, prima che ...Nel corso di Sky Calciomercato l'Originale, Gianluca Di Marzio ha dato nuove indicazioni sul mercato della Juventus: "La Juventus sta provando davvero di fare un colpo a centrocampo ...TORINO (ITALPRESS) – Sarà la Juventus ad affrontare la Lazio nella semifinale di Coppa Italia 2023/2024. All’Allianz Stadium di Torino, la squadra di Massimiliano Allegri (alla panchina numero 400 in ...