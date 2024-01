Juve | il Napoli rilancia per Samardzic | la nuova offerta all'Udinese

Sembrava tutto fatto con ile invece, nelle ultime ore, la Juventus ha spiazzato tutti con Giuntoli che ha raggiunto l'accordo con l'entourage del calciatore. La trattativa è ben impostata con ......As Roma 16/04/2023 - campionato di calcio serie A / Roma - Udinese / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Lazar Samardzic Samardzic, a De Laurentiis non piacciono le aste e il...Samardzic Juve, rilancio di De Laurentiis! Super offerta per il serbo e Nehuen Perez, tutte le cifre e i dettagli De Laurentiis rilancia per Samardzic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Spor ...07:00 La Gazzetta dello Sport - Maxi Juve 06:30 Il borsino delle entrate - Ufficiale l ... Dia 00:01 Centrocampo rimaneggiato per la Salernitana in vista del derby con il Napoli 00:01 Un grande ...