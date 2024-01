Juve | il meglio deve arrivare

Peraltro, se laè primatista di Coppe Italia (ne ha vinte quattordici), Max lo è in quanto unico allenatore ad averne conquistate quattro di fila con la stessa squadra. Allo Stadium non c'è mai ...Il Frosinone, invece, lo conosce molto. Tra Lega Pro, Serie B e Serie A ha incontrato il ... Al 53' contrasto in area del Frosinone per un contatto tra Gatti e Lusuardi, il difensore della...Come un uragano, la Juve si è abbattuta sul Frosinone e non gli ha lasciato scampo, guadagnando la semifinale con la Lazio e celebrando degnamente le 400 panchine di Allegri, ora sul podio bianconero ...Come un uragano, la Juve si è abbattuta sul Frosinone e non gli ha lasciato scampo, guadagnando la semifinale con la Lazio e celebrando degnamente le 400 panchine di Allegri, ora sul podio bianconero ...