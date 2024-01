Juve-Frosinone 4-0 | tripletta di Milik e Allegri vola in semifinale di Coppa Italia

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – Lantus batte 4-0 ilnell’ultimo dei quarti di finale die si qualifica per le semifinali: ad aprile i bianconeri allenati daaffronteranno la Lazio. Nell’altra, sfida tra Fiorentina e Atalanta. Lacentra l’obiettivo con un successo nettissimo, caratterizzato dalladie dal gol di Yildiz. Lasfonda subito. Al 9?, Lirola stende Miretti: per l’arbitro Sacchi è calcio di rigore,dal dischetto non sbaglia e firma l’1-0. Ilincassa il colpo e prova a rispondere con un pressing molto alto, che complica lo sviluppo della manovra bianconera. I padroni di casa viaggiano a fiammate, al 25? ...