Juve-Frosinone 4-0 | bianconeri in semifinale Coppa Italia con la Lazio

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Lapasseggia contro il, chiude la pratica già nel primo tempo, vince 4-0 e si qualifica per le semifinali didove affronterà la. Mattatore del confronto è Milik autore di una tripletta (più un gol annullato).Il polacco segna una doppietta nel primo tempo, poi nella ripresa segna il suo terzo gol. Chiude i giochi la rete del giovane Yildiz. Nell'altradi fronte Atalanta e Fiorentina. Le semifinali sono in programma il 3 ed il 24 aprile. Andata a Roma e sul campo dell'Atalanta.

- Dybala: una storia che ancora brucia . Yildiz come Dybala. Sono passati pochi minuti dalla fine della partita tra Juventus e, una gara dominata dalla formazione bianconera che già ...... ha parlato a Mediaset dopo il fischio finale del match con lain Coppa Italia L'allenatore gialloblu Eusebio Di Francesco ha parlato a Mediaset dopo il fischio finale di. "Io ...“L’Italia di Max”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport: "La Juve travolge il Frosinone (4-0) e resta in corsa per due trofei. Coppa, tris di Milik: Allegri in semifinale" ...“Milikfest”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport che apre con il passaggio del turno della Juve in Coppa Italia ...