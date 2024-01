Juve-Frosinone 4-0 | bianconeri in semfinale di Coppa Italia

(Di venerdì 12 gennaio 2024) TORINO (ITALPRESS) – Sarà lantus ad affrontare la Lazio nella semifinale di2023/2024. All’Allianz Stadium di Torino, la squadra di Massimiliano Allegri (alla panchina numero 400 in bianconero) ha superato ilper 4-0 nell’ultimo quarto di finale della competizione. Una vittoria che ha fatto il paio con il 2-1 con cui all’antivigilia di Natale laaveva espugnato il Benito Stirpe nella 17esima giornata di Serie A. Per il, che aveva vinto l’ultima gara il 19 dicembre scorso proprio ina Napoli, è stata la quarta sconfitta di fila tra campionato e. Gara sbloccata all’11’ quando dagli undici metri è stato Milik a spiazzare Cerofolini. Il rigore era stato fischiato qualche minuto ...

“Siamo la stessa squadra in campionato e in Coppa e lo dimostriamo perché le vittorie come quella di Salerno avvengono solo se siamo un gruppo ... ()

