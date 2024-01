Julia Roberts e le scene di nudo | “Ecco perché ho sempre detto no”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – Maidiin 35 anni di carriera e un film, ‘Nottingh Hill’, definito “imbarazzante” che non avrebbe voluto fare., 56 anni meravigliosamente portati, si confessa in un’intervista a British Vogue. “Non critico le scelte degli altri, ma per me quella di non togliermi i vestiti in un film o essere vulnerabile dal punto di vista fisico è una scelta che faccio per me stessa” ha, rivelando inoltre a Curtis che non avrebbe voluto accettare il ruolo da protagonista in ‘Nottingh Hill’ dove interpreta un’attrice cinematografica al fianco di Hugh Grant: “Onestamente, una delle cose più difficili che abbia mai dovuto fare è stato il tuo film, interpretare un’attrice cinematografica”, ha, svelando di essere molto “a ...

