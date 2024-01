Iva Zanicchi | “Sanremo? Ho chiuso | sul palco in gara non tornerò più”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – Il sesto festival didi Amadeus nel 2025? “Ci sarà, io lo dico e lo riaffermo. La Rai non lo lascerà andare via, sarebbe folle. Ha dimostrato di essere uno veramente bravo, io lo darei a lui e così per me farà la Rai”. Non ha dubbi Ivache all’Adnkronos, da veterana e grande protagonista del festival, analizza il quinto, e al momento ultimo, festival con la conduzione di Amadeus. “Il cast diè vincente – spiega la-, Amadeus è un organizzatore straordinario perché cerca di accontentare tutti. I Ricchi e Poveri sono popolarissimi, la Bertè ha il suo pubblico che la ama, gli intellettuali adoreranno Fiorella Mannoia, ma anche i ragazzini, i nuovi, se hanno il pezzo buono dalla sera alla mattina diventano big. L’unico evento che può fare questo è, ...

