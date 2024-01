Italia-Spagna | quando la semifinale degli Europei di pallanuoto | orario | programma | tv

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Domenica 14 gennaio si giocheranno a Zagabria, in Croazia, le semifinali2024 dimaschile: il Settebello affronterà alle ore 20.15 (da confermare), nell’ultimo incontro di giornata, lanel penultimo atto della manifestazione continentale. Ricordiamo che l’, come la, è già qualificata ai Mondiali di Doha, ma oltre ai 3 pass per la rassegna iridata, agliè in palio anche un biglietto per i Giochi di Parigi, con gli azzurri che sono alla ricerca della qualificazione assieme a Croazia e. Per gli2024 dimaschile il matchsarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre ...