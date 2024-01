Iss | superato il picco dell' influenza | l' incidenza torna a calare

Leggi su agi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) AGI - Dopo il Covid, anche l'inizia a segnare il passo in una stagione fin qui da record per(e conseguenti casi gravi). L'ultimo bollettino RespiVirNet'Istituto Superiore di Sanità, relativo alla prima settimana del 2024, segnala che l'è scesa (dopo diverse settimane di crescita ininterrotta) a 16,5 casi per mille assistiti, mentre nella settimana precedente si era raggiunto ilcon 18,3, che rimane finora il dato più alto degli ultimi 15 anni, ossia da quando esiste un monitoraggio settimanale. Scende anche la proporzione dei campioni positivi asul totale dei campioni analizzati (34% vs 46%). Come previsto, la quasi totalità dei casi è riferita al ceppo virale di quella che 15 anni fa veniva impropriamente chiamata "suina": tra i ...