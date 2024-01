Israele rilascia il direttore della Mezzaluna Rossa palestinese dopo 51 giorni di arresto

Gaza, 30 nov. (Adnkronos) - La Mezzaluna Rossa Palestinese afferma di essere “profondamente preoccupata” per Awni Khattab, capo del Centro medico di ... (liberoquotidiano)

30 nov 22:22 Israele : liberati altri sei ostaggi Sei ostaggi israeliani sono stati rilascia ti da Hamas e sono sulla via per Israele . Lo ha annunciato ... (247.libero)

01 dic 06:23 Idf: " Hamas ha violato la Tregua , ripresi i combattimenti " l'esercito israeliano ha annuncia to sul proprio canale Telegram la ripresa ... (247.libero)

Mosab Hassan Yousef, figlio del co- fondatore di Hamas Sheikh Hassan Yousef chiede a Israele di uccidere suo padre se gli ostaggi non verranno ... (periodicodaily)

Khattab è stato rilasciato al valico di frontiera di Kerem Shalom trae Gaza questa mattina. Fu arrestato durante l'evacuazione dei pazienti dall'ospedale di Shifa, nel nord di Gaza, verso le ...... infatti, da una eccessiva reazione del sistema immunitario che produce anticorpi (IgE) e...parla dei padroni del mondo Le notizie per capire cosa sta succedendo in Medio Oriente trae ...Lo studio su Nature evidenzia come la neve si sciolga rapidamente nelle regioni che si riscaldano a una temperatura media di meno 8 gradi Celsius, durante tutto l’inverno. Le più colpite: il nord-est ...Microsoft ha reso disponibili anche gli update di Windows KB5034440, KB5034441 relativi al difetto di avvio sicuro di BitLocker.