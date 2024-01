Israele replica a Erdogan | ' Il genocidio lo avete fatto voi contro gli armeni | noi ci difendiamo dai barbari'

... il Paese che ha commesso il genocidio armeno e pensava che il mondo avrebbe taciuto, è 'orgoglioso' oggi di aver consegnato al tribunale dell'Aia materiali che accusanodi genocidio', ha ...Così un membro della squadra di difesa israeliana Tal Becker ha aperto la seduta in cuialla corte dell'Aja all'accusa di genocidio. Lo riporta Haaretz. Becker ha descritto il '...Ieri la Corte dell'Aja, comunque finisca, si è screditata agli occhi dell'opinione pubblica internazionale: tutte quelle vestaglie e parrucche non copriranno il fatto che per la prima volta ha ...Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha risposto a Erdogan che ha rivendicato di aver presentato materiali per contribuire a rafforzare il caso della Corte internazionale di giustizia del S ...