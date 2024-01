Israele | intesa Mossad - Qatar | gli ostaggi a Gaza riceveranno le medicine necessarie

Previsto il rilascio di 50 civili in 4 giorni di tregua, ma il totale potrebbe arrivare a 80. Nella lista dei liberati 30 minori con 8 madri e ... (corriere)

Previsto il rilascio di 50 civili in 4 giorni di tregua, ma il totale potrebbe arrivare a 80. Nella lista dei liberati 30 minori con 8 madri e ... (corriere)

Un importante passo in avanti nella guerra in Medio Oriente. Il governo israeliano ha approvato L'accordo che garantirà il rilascio di circa 50 ... (iltempo)

Il rullo del Foglio: tutto quello che è utile sapere – e niente di più – per capire cosa succede dopo l'attacco di Hamas a Israele . Israele ... (ilfoglio)

... "Riconoscere il diritto alla legittima difesa dima secondo il criterio della ... "Non c'è una attività direttamentea far cessare la guerra, una attività di mediazione strettamente ...12 gen 18:29Mossad - Qatar, ostaggi a Gaza riceveranno medicine Nei prossimi giorni gli ostaggi ... 12 gen 16:05 Onu: "ha ripetutamente violato il diritto umanitario" L'Ufficio per i ...Nei prossimi giorni gli ostaggi israeliani trattenuti a Gaza da oltre 3 mesi potranno ricevere le medicine necessarie. Lo ha reso noto l'ufficio del premier Netanyahu. Lo sviluppo si deve a un'intesa ...Nei prossimi giorni gli ostaggi israeliani trattenuti a Gaza da oltre tre mesi potranno ricevere le medicine di cui necessitano. (ANSA) ...