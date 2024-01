Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi |Usa e Gran Bretagna bombardano basi Houthi in Yemen Russia | «Atto irresponsabile» Israele | «Genocidio? Sì | contro di noi»

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ledi venerdì 12 gennaio sul conflitto tra, in diretta: Stati Uniti ehanno condotto vasti raid per colpire ledegli, ribelli sostenuti dall’Iran che da settimane attaccavano navi commerciali nel Mar Rosso

«Nessun attacco sul territorio di uno Stato, per quanto grave, può giustificare la violazione della Convenzione contro il genocidio». «E' Hamas ad ... (feedpress.me)

Le notizie di giovedì 11 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Sventato attacco dell'Isis a Gerusalemme Est. Onu, stop agli ... (corriere)

Sale la febbre in Medioriente. La guerra sconfina di fatto con l’azione congiunta di Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia che hanno lanciato ... (linkiesta)

Gli Houthi, insieme a, Hezbollah e le milizie sciite in Iraq e Siria, oggi fanno parte del ... gli Houthi hanno sparato missili balistici a medio raggio contro, lanciando una salva di ...Gli Houthi hanno infatti espresso la loro solidarietà a, il movimento islamista che controlla la Striscia di Gaza e che è in guerra conda quasi cento giorni. La posizione del ...Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno lanciato raid mirati per colpire le basi degli Houthi situati nel Mar Rosso, secondo quanto riportato da fonti ufficiali. Questi attacchi rappresentano un tent ...Qualche folgorante esempio chiarirà meglio di ogni altro il suddetto punto di vista. Chi è il “genocidiario” tra Hamas e Israele, com’è chiamata a stabilire la Corte internazionale di Giustizia ...