Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Netanyahu | «All’Aja abbiamo visto un mondo alla rovescia» Usa | «Accuse di genocidio a Israele senza merito e infondate»

La Corte internazionale di giustizia esaminerà la denuncia del Sudafrica che chiede “misure provvisorie” urgenti per la Guerra in Medio Oriente. Il ... (ilsole24ore)

11 gen 15:15 L'Iran sequestra una petroliera Usa al largo dell'Oman La Marina iraniana ha sequestra to una petroliera nelle acque del Golfo di Oman in ... (247.libero)

«Nessun attacco sul territorio di uno Stato, per quanto grave, può giustificare la violazione della Convenzione contro il genocidio». «E' Hamas ad ... (feedpress.me)

Il Sudafrica ha esposto il caso di genocidio contro Israele alla Corte internazionale di giustizia, chiedendo alla Corte di ordinare a Israele di sospendere la sua campagna militare di "bombardamenti continui" durata mesi a Gaza. Israele, che si difenderà in tribunale oggi, ha definito il caso "uno dei più grandi spettacoli di ...Il Sudafrica ha ufficialmente accusato Israele di commettere atti di genocidio contro il popolo palestinese a Gaza, presentando un'istanza alla Corte internazionale di giustizia il 29 dicembre. Negli ultimi mesi, le Forze armate israeliane hanno operato per smantellare le centinaia di chilometri di tunnel scavati sotto la Striscia di Gaza dall'organizzazione terroristica di Hamas.