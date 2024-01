Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Biden pronto a ordinare nuovi raid contro gli Houthi Missile contro nave nel Mar Rosso | caduto in mare

Le notizie di venerdì 12 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta: Stati Uniti e Gran Bretagna hanno condotto vasti raid per colpire ... (corriere)

Dall'inizio della guerra trae il movimento islamista palestinesenella Striscia di Gaza, l 'aumento degli attacchi ha spinto alcuni armatori a evitare la zona. I ribelli Houthi, che si ...New York, 12 gen. In vista dei 100 giorni di inizio della guerra tra, il prossimo 14 gennaio, la madre di Hersh Goldberg - Polin, il cittadino israelo - americano ancora detenuto a Gaza, ha lanciato un appello interreligioso e una campagna social per ...Per il team legale dello Stato ebraico le accuse mosse dal Sudafrica sono «grossolanamente distorte», la nostra è «una guerra difensiva», ha detto il ministro degli Esteri Katz ...I raid di Stati Uniti e Regno Unito sulle basi degli Houthi in Yemen sono l'ultimo sviluppo di una guerra che dal 7 ottobre, giorno degli attacchi di Hamas in Israele, ha visto un allargamento delle ...