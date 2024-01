Israele-Hamas | farmaci agli ostaggi e più aiuti a Gaza

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Piùalla popolazione diin cambio deiper glichetiene prigionieri dal 7 ottobre.aumenterà l'ingresso diumanitari anell'ambito dell'accordo che il Qatar ha raggiunto conper far arrivare medicine alle persone rapite 3 mesi fa e condotte nella Striscia. L'accordo negoziato con il Qatar è stato annunciato dall'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha 'schierato' al tavolo il capo del Mossad, David Barnea, nei colloqui con Doha. L'intesa "permetterà l'arrivo di medicine per glitrattenuti dall'organizzazione terrorista", riferisce il ...

Gli atti di genocidio sono stati compiuti da Hamas ai danni di Israele e non il contrario: nella difesa davanti giudici della Corte dell'Aja, lo Stato ebraico ha risposto alle denunce del Sudafrica. Ha infatti sostenuto che l'accusa non ha ......47 L'Aia, Israele si difende: "Gli edifici distrutti erano usati da Hamas" 10:45 Dichiarazione di 10 Paesi a sostegno dei raid contro gli Houti 10:25 Israele all'Aia: "E' Hamas a volere il genocidio ...Da quando Israele ha iniziato l'invasione di Gaza seguita agli attacchi di Hamas del 7 ottobre, per solidarietà con la popolazione palestinese hanno sparato diversi razzi e droni con l'intento di ...