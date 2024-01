Israele-Gaza | Idf | “Decine membri Hamas uccisi | anche comandanti forza d’elite”

Il professor Malcolm Shaw, che far parte del team che rappresenta, ha spiegato: "Non tutte le guerre sono un genocidio, il vero genocidio ha avuto luogo il 7 ottobre: un attacco delle forze ......gallery %s Foto rimanenti Mondo Chi sono gli Houthi e cosa hanno a che fare con la guerra a...missili e droni lanciati dagli Houthi 'potenzialmente indirizzati verso obiettivi in' e una ...E come mai, prima che Israele iniziasse le operazioni a Gaza per l’eradicazione del terrorismo fondamentalista di Hamas, le Nazioni Unite (solo in teoria super-partes) non hanno provveduto fin da ...Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ucciso due presunti comandanti della Nukhba, l'unità militare speciale del movimento ...