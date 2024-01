Israele accusato di genocidio Netanyahu | Il mondo alla rovescia

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Via all’udienza al Tribunale internazionale per l’attacco a Gaza. Tel Aviv: «Altro caso Dreyfus». La difesa degli Usa, la «cautela» Ue e di molti Paesi occidentali

A fine dicembre il Sudafrica aveva accusato Israele per presunte violazioni della Convenzione sul genocidio nel conflitto in corso nella Striscia ... (ilgiornaleditalia)

L’11 e il 12 gennaio la Corte internazionale di Giustizia, il principale organo giudiziario dell’ONU , che ha sede all’Aia in Olanda, discuterà in ... (velvetmag)

Ad ucciderla sarebbe stato il marito • In un convitto di Torino, un bidellodi ... Le navi dell'Europa nel Mar Rosso Il Sole 24 Ore: Auto, Cina leader con 30 milioni Avvenire:...... ma già la sola plausibilità delle accuse mosse dal Sud Africa danneggerebbe l'immagine di... ha commentato sdegnato il premier Benjamin Netanyahu, quello in cui lo Stato ebraico èdi ...Il Cile si è unito all’iniziativa del Sud Africa per accusare Israele di genocidio davanti alla Corte di giustizia internazionale dell’Aja. ” il Cile non rimarrà indifferente di fronte all’attuale ...Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, venerdì 12 gennaio. Tutte le informazioni. Scopri di più ...