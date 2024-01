Isi Inail 2023 | sicurezza sul lavoro | incentivi fino a 130mila euro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul) ha lanciato il bando ISI, destinando oltre 508 milioni diper finanziamenti a fondo perduto finalizzati al potenziamento dellasul. Le imprese, compresi gli enti del terzo settore, avranno l’opportunità di presentare le domande nel corso del 2024, con i dettagli del calendario che saranno resi noti entro il 21 febbraio. Progetti Ammissibili e Settori CoinvoltiI progetti ammissibili copriranno diverse aree, offrendoa 130.000per migliorare la prevenzione dei rischi e le condizioni dei lavoratori. Il bando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre, è aperto a imprese di tutte le dimensioni e settori, ...

(Adnkronos) – I fondi del bando Isi 2023 dell’ Inail , ripartiti per regione e provincia autonoma, saranno assegnati fino a esaurimento secondo ... (periodicodaily)

L’importo m assi mo sale a 130mila euro per tutti i tipi di intervento Sono cinque gli assi di finanziamento del nuovo bando di finanziamento ... (sbircialanotizia)

130mila euro importo massimo erogabile da bando Isi I fondi del bando Isi 2023 dell’ Inail , ripartiti per regione e provincia autonoma, saranno ... (sbircialanotizia)

Bando ISI INAIL 2023 : 500 milioni per finanziamenti volti a migliorare la sicurezza sul lavoro Il Bando ISI INAIL 2023 sarà pubblicato sulla Gazzetta ... (247.libero)

...dettagli riguardo alle scadenze specifiche saranno resi disponibili sul sito dell'Ente nella sezione dedicata alle scadenze dell'Avviso2023. Per informazioni dettagliate sul bando, l'mette ...Nel bilancio di previsione 2024 dell'sono raddoppiate, rispetto al 2023, le risorse impiegate ... Calderone ha aggiunto che "sono state raddoppiate le risorse a disposizione del Bando, che ...Apparsa per la prima volta sul portale dell’Istituto nel 1996, è uno strumento dinamico per conoscere e monitorare i dati sull’andamento delle aziende, degli addetti-anno assicurati, degli infortuni e ...Roma, 11 gen. (askanews) – Lunedì 15 gennaio, alle 11.30, presso la Sala Cavour del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, a Roma, verranno presentate le linee di ...