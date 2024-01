Iscrizioni 2024-25 | come presentare la domanda Tutte le info nelle FAQ sulla piattaforma Unica

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Al via dalle ore 8 del 18 gennaio leall'anno scolastico-25., dove si potrannole domande, sono state pubblicate una serie di FAQ utili per svolgere correttamente tutti i passaggi. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 20 del 10 febbraio. L'articolo .

Il 16 gennaio viene pubblicato il modulo di base di iscrizione all'anno scolastico 2024-25 se le scuole non lo personalizza no entro lunedì 15 ... (orizzontescuola)

... " Al fine di non discriminare alcun soggetto, vanno favorite - si legge nella lettera inviata ieri pomeriggio a Comune e Ufficio scolastico regionale - ledelle bambine e dei bambini con ...Approda a Rimini una scuola di ciclismo che oltre ad avere sede nel Lazio, in provincia di Latina, ha aperto lenel riminese. La scuola Pirata Vangi Sama , infatti, è operativa nel territorio e ha scelto Romano Neri , riminese di adozione, in qualità di direttore sportivo. La scuola parte dai bambini,...FILOTTRANO – Anche quest’anno è possibile iscriversi alla Fondazione Michele Scarponi e diventare partecipante ordinario per sostenere la sicurezza stradale e ...SIENA. Al via le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2024-2025. È attiva sul sito del Comune di Siena la possibilità di iscriversi alle scuole dell’infanzia, primarie e ...