Isabella Angelone presenta il libro “Ho graffiato i muri… anche i miei” al teatro comunale di Caserta

(Di venerdì 12 gennaio 2024). Hodiè la storia autobiografica in cui poesia e medicina si uniscono in un flusso di coscienza in prima persona dell’autrice. Il testo attraverso il racconto personale e professionale della scrittrice e fisioterapista certifica l’efficacia terapeutica che si può raggiungere attraverso il connubio di pratiche mediche e filosofiche. Il principio terapeutico, centrale nel testo, segue i principi del Metodo Rességuier creato dal fisioterapista francese Jean Paul Rességuier da cui prende il nome e che ha curato la prefazione del. Il primo evento dizione delavverrà sabato 13 gennaio, alle ore 18.30 presso il Caffè Letterario del ...