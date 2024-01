Iran sequestra petroliera Usa | Washington | “La rilasci immediatamente”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – "Il governoiano deveare la nave e il suo equipaggio". Così il portavoce del dipartimento di Stato, Vedant Patel, ha chiesto a nome degli Stati Uniti ilo immediato dellaamericanata dalla Marinaiana nelle acque del Golfo di Oman per quello che gliiani affermano essere l'ordine di un tribunale. "Questo sequestro illegale di un mezzo commerciale è solo l'utimo comportamento dell', o aiutato dall', teso a creare problemi nel commercio internazionale", ha aggiunto il portavoce. "L'e le azioni provocatorie sostenute dall'sono una minaccia per l'economia globale e devono cessare", ha ...

La Corte internazionale di giustizia esaminerà la denuncia del Sudafrica che chiede "misure provvisorie" urgenti per la Guerra in Medio Oriente.

11 gen 15:15 L'Iran sequestra una petroliera Usa al largo dell'Oman La Marina iraniana ha sequestra to una petroliera nelle acque del Golfo di Oman in ... (247.libero)

"L'e le azioni provocatorie sostenute dall'sono una minaccia per l'economia globale e devono cessare", ha continuato. "Noi negli Stati Uniti continueremo a lavorare per impedire e ...La nave è stata fermata nel golfo dell'Oman dalla marina iraniana e trasportata in porto con l'accusa di rubare petrolio iraniano ...Sono state le forze iraniane a sequestrare la petroliera che, secondo quanto riferito nelle scorse ore, era stata abbordata nel Golfo dell'Oman da uomini armati in uniforme militare ...