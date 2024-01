Ipercoop di Afragola | chiesto tavolo per il ripristino dei livelli occupazionali

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “I lavoratori e le lavoratrici della exdi, nonostante i mesi drammatici che stanno vivendo, hanno sempre mantenuto un comportamento straordinario. Manifestano da quarantanove giorni per il diritto al lavoro e non meritano di ascoltare cose non vere. Il Governo non può dimenticare di aver ricevuto una richiesta di intervento in merito a tale vertenza, come è dimostrato dall’interrogazione che abbiamo presentato il 4 dicembre del 2023. Ma, al netto di questo, a noi non interessa fare alcuna polemica. Per noi è sempre contato, e così sarà anche in futuro, che si arrivi alla risoluzione di questa drammatica vicenda, una delle tante crisi che riguardano il nostro territorio. Per questo già la prossima settimana in Commissione Lavoro solleciteremo audizioni con le parti sociali e, soprattutto, continueremo a chiedere al Governo la ...