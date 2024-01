“Io so le percentuali” Anita trema | glielo dicono in faccia ed è gelo al Grande Fratello

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 gennaio 2024) In questi giorni Giuseppe Garibaldi eOlivieri hanno fatto capire al pubblico deldi essere stati informati dagli autori sull’andamento del televoto in corso. Il bidello calabrese ha detto di aver saputo chi dovrebbe uscire nella prossima puntata del reality show, quella in onda lunedì 15 gennaio, trovando sorpresa la stessaOlivieri. Ovviamente ha fatto discutere anche la reazione della giovane, che a detta del pubblico ha alimentato i dubbi sulla presunta relazione tra lei e un autore del. In questi giorniè in forte crisi, soprattutto da quando, durante la scorsa puntata in diretta, Alfonso Signorini ha voluto strigliare alcuni concorrenti sul comportamento tenuto dopo la notizia del lutto che ha colpito Beatrice ...