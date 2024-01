“Io orfano di femminicidio ma lo Stato è assente mentre mio padre è tutelato Uscirà dal carcere tra poco e io sono terrorizzato”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Pasquale Guadagno, 27 anni, di Udine ha perso la madre nel 2010 per mano del papà violento. “Io affidato alla famiglia paterna e ho vissuto il mio dolore da solo. Io e mia sorella siamo già stati minacciati di morte da quell’uomo. La denuncia è stata inutile”

Iscriviti alle newsletter di Vanity Fair Arrow Ildi Giulia Cecchettin ha colpito l'... E suo padre "Era un uomo del '22, rimastoda bambino, molto compunto, affetto formale. L'...Iscriviti alle newsletter di Vanity Fair Arrow Ildi Giulia Cecchettin ha colpito l'... E suo padre "Era un uomo del '22, rimastoda bambino, molto compunto, affetto formale. L'...I sogni di lei affidati ai social e la tragedia nella tragedia. Valentina Belvisi, che ha perso la mamma uccisa dal padre. “Ecco cosa fare ora per i fratellini” ...Dopo l'approvazione della norma della Finanziaria che prevede assunzioni a chiamata diretta per le vittime, parla la figlia di Lina Siciliano: il marito la uccise e si tolse la vita non dando luogo al ...