Io difendo Chiara Ferragni anche se è indifendibile

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ripubblichiamo l’intervista realizzata da Gennaro Marco Duello a Nicola Porro per Fanpage.it. Difendere l’, sempre. Il mantra di Nicola Porro, per la prima volta intervistato da Fanpage.it, gli consente di toccare ogni tema portando con sé sempre un’opinione controcorrente. Il suo amore per Javier Milei: “Lui è la Thatcher, Reagan e Teo Teocoli tutti in uno. Guardano alla motosega, ma non all’albero che deve tagliare”. Su: “Non si appendono a testa in giù i colpevoli e i processi si fanno in tribunale. Stiamo esagerando su di lei”. Meloni versus Schlein: “Sarebbe un grande confronto televisivo, la tv è prima di tutto un grande spettacolo”. Poi un bilancio su questa stagione televisiva, il suo ultimo libro, la Ripartenza e il futuro: “Ho un contratto pluriennale con Mediaset, né loro possono farmi fuori, né ...