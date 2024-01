Inzaghi | “Contro il Napoli voglio una Salernitana di carattere”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Mi auguro di rivedere la mia, quella combattiva, in grado di fare la partita. Non mi interessa se siamo in pochi ma vogliamo fare la partita così come fatto con la Juventus perché l’atteggiamento è stato quello giusto e che mi auguro di rivedere anche al cospetto dei campioni d’Italia“. Lo ha detto in conferenza stampa l’allenatore della, Filippo, presentando il derby di domani in casa del. “Negli ultimi due giorni abbiamo provato Sambia mezzala così come Pierozzi che può fare quel ruolo. Ho comunque diverse scelte e due sistemi di gioco che possono darci tanto“, ha detto l’allenatore dei campani che ha poi ‘presentato’ l’ultimo arrivato. “Pierozzi? L’ho trovato molto bene, ha giocato poco ma viene da un campionato importante in serie B. Non vorrei ...