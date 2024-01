Inter-Verona | svelato l’audio VAR su Bastoni-Duda | ecco il giudizio degli arbitri

Leggi su inter-news

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Finalmente è a disposizionedella conversazione fra l’arbitro Fabbri e l’addetto al VAR Nasca del momento del contatto in area di rigore frain. Di seguito le valutazioni arbitrali effettuate. CHIARIMENTI – Dal famoso contatto in area di rigore fra Alessandroe Ondrej, dopo il quale è avvenuto il raddoppio nerazzurro in, sono nate non poche polemiche. Adesso, grazie alVAR messo a disposizione dal designatore arbitrale Gianluca Rocchi nella conferenza stampa odierna, sarà possibile conoscere le valutazioni e le intenzioni dell’arbitro in campo, Michael Fabbri, e di Luigi Nasca, l’addetto al VAR in. AUDIO ...