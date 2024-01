Inter-Verona | svelato in anteprima l’audio tra arbitro e Var | i dettagli

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Nell’incontro di oggi a Coverciano tra i vertici arbitrali e la stampa è stato diffusotrae Var in-HellasNell’incontro di oggi a Coverciano tra i vertici arbitrali e la stampa è stato diffusotrae Var in-Hellas. Ecco tutti i. Al Var Nasca esclama: «C’è a terra qualcuno. No, aspetta. Fischia, fischia, ma fischia santo cielo! Ma porca tro*a, oh! Voglio vedere che è successo. Parte tutto da qua, magari si vede il giocatore che cade, lascio questa camera». L’Fabbri in campo risponde poi alle proteste del: «Mandali via! Ho detto che lui si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù. Si alza, mi guarda e poi ...

"Ma fischia, santo cielo". E' l'invito dell'addetto al Var, Luigi Nasca, nel finale della partita tra Inter-Verona diretta dall'arbitro Michael Fabbri: il direttore di gara non sanziona il fallo di Bastoni su Duda nell'azione che porterà alla rete del 2 - 1 per i nerazzurri. (ANSA) - MILANO, 12 GEN - 'Sarà una partita difficile contro un avversario di valore, che ha un ottimo tecnico e dei giocatori che sono ...