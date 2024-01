Inter-Verona | fallo di Bastoni e audio Var | “Ma fischia!”

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Ma fischia, santo cielo”. E’ l’invito dell’addetto al Var, Luigi Nasca, nel finale della partita tradiretta dall’arbitro Michael Fabbri: il direttore di gara non sanziona ildisu Duda nell’azione che porterà alla rete del 2-1 per i nerazzurri. Il dialogo si conclude con “gol regolare”. L’è stato diffuso oggi a Coverciano nell’incontro tra vertici arbitrali e stampa, mostrato dal designatore degli arbitri Gianluca Rocchi. Nasca infatti vede il calciatore dell’Hellas a terra, prima ancora della rete di Frattesi, e invita il collega in campo advenire: “C’è a terra qualcuno. No, aspetta. Fischia, fischia, ma fischia santo cielo. Ma porca troia, oh! Voglio vedere che è successo. Parte tutto da qua, magari si vede il giocatore che ...