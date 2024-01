Inter | Inzaghi | 'Dimarco sta meglio | per Buchanan servirà tempo Le tre punte un'opzione per il futuro'

I ragazzi sono pronti, sanno che per giocare alla pari contro l'bisogna curare tutti i ... In questa settimana ho visto diverse partite, sappiamo tutto della squadra di, giochiamo contro ...Missione U - Power Stadium per l'di Simoneimpegnato contro il Monza. Pochi dubbi di formazione per il tecnico piacentino che punta a schierare la miglior formazione possibile nonostante l'imminente impegno arabo in ...Tajon Buchanan sta vivendo i primi giorni da giocatore dell’Inter. In attesa dell’esordio (già contro il Monza), i dati del suo ultimo periodo al Club Brugge evidenziano in cosa deve migliorare il ...Anche per Monza-Inter, calcio d`inizio alle 20.45 di sabato 13 gennaio, l`allenatore nerazzurro Simone Inzaghi non si presenterà in conferenza stampa, ma ha comunque.