Inter | Barella | Chalanoglu e poi lui | colpo clamoroso

César è fra i tanti ex presenti al Meazza per Inter-Verona. Nel prepartita, l’ex laterale brasiliano si è fermato nella postazione di Inter TV per ... (inter-news)

Barella e Calhanoglu a rischio per la Supercoppa Italiana in quanto diffidati ? Il nuovissimo regolamento, sempre più camaleontico in vista ... (inter-news)

Un colpaccio in casa, se andasse in porto. Prendere Piotr Zielisnki a zero, la prossima estate, rafforzerebbe non poco il centrocampo nerazzurri. Una buona dose di prudenza è ancora necessaria, però, perché non ci ...(3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries,, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi S.In questa prima annata in Italia, Marcus Thuram si è dimostrato fondamentale nella fase offensiva dell'Inter. E i numeri lo confermano: il francese è l'unico giocatore ...SERIE A - Simone Inzaghi prima di Monza-Inter: "Buchanan ha ottime qualità, ma gli serve del tempo. Il 4-3-1-2 è una potenziale soluzione da riproporre".