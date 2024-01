Inter a Monza anche per il mercato | due fronti aperti e le riflessioni su Colpani

Il rendimento di Valentin Carboni al Monza si sta dimostrando al di sopra delle aspettative. Oltre ai due gol trovati in questo inizio di ... (calciomercato)

(Adnkronos) - Dopo la delusione in Coppa Italia, i rossoneri sono favoriti a 2,12 contro i giallorossi, reduci dal ko nel derby. Inzaghi e i suoi ... (iltempo)

(Adnkronos) - Dopo la delusione in Coppa Italia, i rossoneri sono favoriti a 2,12 contro i giallorossi, reduci dal ko nel derby. Inzaghi e i suoi ... (liberoquotidiano)

Dopo la delusione in Coppa Italia, i rossoneri sono favoriti a 2,12 contro i giallorossi, reduci dal ko nel derby. Inzaghi e i suoi partono a 1,48, ... (sbircialanotizia)

Monza-Inter - la probabile formazione : c’è un cambio per Inzaghi

Simone Inzaghi potrebbe effettuare un solo cambio nell’undici in campo dal 1? per Monza-Inter, partita valida per la 20ª giornata del campionato di ... (inter-news)