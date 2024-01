Infortunio Castellanos | Sarri disperato | le condizioni

(Di venerdì 12 gennaio 2024) In casa Lazio sono tutti preoccupati per ledi: l’attaccante si è infortunato nella gara di Coppa Italia e oraIn casa Lazio sono tutti preoccupati per ledi: l’attaccante si è infortunato nella gara di Coppa Italia e ora. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centravanti argentino si sottoporrà ai consueti esami strumentali che chiariranno l’entità dell’e i tempi di recupero. Possibile forfait dunque per la gara di campionato contro il Lecce dove mancherà anche Immobile. Possibile utilizzo di Felipe Anderson come falso nove.

La delusione per la sconfitta, ma anche per l'di Dybala, l'uomo con più qualità nella sua Roma. La delusione per il passo falso più ...aveva visto l'intervento di Huijsen sue ...... anche Paulo Dybala vittima dell'ennesimo. Ecco le pagelle di RomaToday Rui Patricio 6,5:... Mancini 5,5: Tiene a badama è troppo nervoso e paga questo a caro prezzo venendo ...La Lazio non ha fatto nemmeno in tempo a festeggiare la vittoria nel derby di Coppa Italia che ha dovuto far i conti con l'infortunio di Valentin ...Scolpitelo nel marmo, su un'altra targa da affiancare subito a quelle di Reja e Petkovic all'ingresso di Formello: «Sarri uomo-derby, incubo di Mourinho». È Mau lo ...